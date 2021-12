Quale buona economia per le aree montane? Un percorso di ricerca dalle Alpi agli Appennini (Di martedì 21 dicembre 2021) Dighe e ferriere trasformate in percorsi di arte e cultura per una nuova ruralità verticale, centri storici ristrutturati da artisti e architetti, boschi devastati dalla tempesta trasformati in gallerie d'arte all'aria aperta, il recupero dei paesaggi storici dell'alta montagna. Sono solo alcuni dei tanti progetti che stanno fiorendo e che stanno caratterizzando un percorso di trasformazione delle zone montane italiane dalle Alpi alla Sicilia. A metterli in evidenza è un progetto di ricerca congiunto di Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università degli Studi di Verona dal titolo “Quale sostenibilità per le aree montane in Italia? Il ruolo guida degli SDGs verso un nuovo modello di sviluppo”. “La montagna – ... Leggi su agi (Di martedì 21 dicembre 2021) Dighe e ferriere trasformate in percorsi di arte e cultura per una nuova ruralità verticale, centri storici ristrutturati da artisti e architetti, boschi devastati dalla tempesta trasformati in gallerie d'arte all'aria aperta, il recupero dei paesaggi storici dell'alta montagna. Sono solo alcuni dei tanti progetti che stanno fiorendo e che stanno caratterizzando undi trasformazione delle zoneitalianealla Sicilia. A metterli in evidenza è un progetto dicongiunto di Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università degli Studi di Verona dal titolo “sostenibilità per lein Italia? Il ruolo guida degli SDGs verso un nuovo modello di sviluppo”. “La montagna – ...

