Puglia | scuola | Emiliano | evitare recite e festeggiamenti Il presidente della Regione all' ufficio scolastico regionale

(Di martedì 21 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: IlMicheleha inviato una lettera al direttore dell’Giuseppe Silipo dal seguente contenuto: “Caro Direttore, i dati del monitoraggio settimanale riferito al periodo 13-19 dicembre confermano l’andamento in crescitacurva epidemica, con i contagi che crescono ad un ritmo del 30% rispetto alla settimana precedente in. Nei primi giorni di questa settimana, la pendenzacurva è diventata ancora più ripida, suggerendo che l’incremento sia dell’ordine del 50-60% su base settimanale. Tutte le fasce di età sono ormai interessate ...

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha inviato una lettera al direttore dell'Ufficio scolastico regionale Giuseppe Silipo dal seguente contenuto: "Caro Direttore, i dati del monitoragg ...