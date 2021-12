Puglia, mi hanno spedito dei proiettili per aver risollevato la società pubblica dei rifiuti. Ma non demordo (Di martedì 21 dicembre 2021) Un cormorano impiccato con un proiettile infilato nel becco. No, non è l’immagine finale di un film sulla mafia ma un fatto vero registrato solo pochi giorni fa a Manfredonia, nel foggiano, nei pressi dell’oasi naturale di Lago Salso. Un luogo di una bellezza struggente a pochi passi dai nidi dei fenicotteri, dove la natura lotta perennemente con l’uomo per rimanere incontaminata e dove un animale straordinario può diventare protagonista, suo malgrado, di un atto di barbarie difficile da comprendere per chi non vive da queste parti ma, ahimè, di una chiarezza cristallina per gli abitanti del posto. Il proiettile come strumento per uccidere ma anche come potente mezzo di comunicazione. E io ne so qualcosa visto che, ben più fortunato del povero cormorano, ne ho ricevuti alcuni per posta come atto intimidatorio. Andiamo con ordine. Un anno fa sono stato incaricato dalla commissione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Un cormorano impiccato con un proiettile infilato nel becco. No, non è l’immagine finale di un film sulla mafia ma un fatto vero registrato solo pochi giorni fa a Manfredonia, nel foggiano, nei pressi dell’oasi naturale di Lago Salso. Un luogo di una bellezza struggente a pochi passi dai nidi dei fenicotteri, dove la natura lotta perennemente con l’uomo per rimanere incontaminata e dove un animale straordinario può diventare protagonista, suo malgrado, di un atto di barbarie difficile da comprendere per chi non vive da queste parti ma, ahimè, di una chiarezza cristallina per gli abitanti del posto. Il proiettile come strumento per uccidere ma anche come potente mezzo di comunicazione. E io ne so qualcosa visto che, ben più fortunato del povero cormorano, ne ho ricevuti alcuni per posta come atto intimidatorio. Andiamo con ordine. Un anno fa sono stato incaricato dalla commissione ...

