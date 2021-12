Provincia, c’è il nodo vice presidenza (Di martedì 21 dicembre 2021) di Erika Noschese Entro fine anno sarà convocato il nuovo consiglio Provinciale di Salerno e al voto ci sarà il bilancio di previsione 2022. Al momento, la data non è stata individuata. In quell’occasione sarà eletto anche il vice presidente. Ruolo, questo, che dovrebbe andare al consigliere più votato e, dunque, Giovanni Guzzo con le sue 4610 preferenze. Il nome di Guzzo non è stato ancora confermato: il presidente Michele Strianese nei prossimi giorni potrebbe infatti incontrare il parlamentare Piero De Luca per mettere al vaglio diverse ipotesi. Non si esclude infatti si possa individuare un consigliere Provinciale molto vicino al Comune di Salerno, sia sotto il profilo geografico che sotto quello politico. Bene l’affluenza al voto per le elezioni tenutesi domenica: la percentuale di partecipazione al voto è stata di quasi l’86%, ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 21 dicembre 2021) di Erika Noschese Entro fine anno sarà convocato il nuovo consigliole di Salerno e al voto ci sarà il bilancio di previsione 2022. Al momento, la data non è stata individuata. In quell’occasione sarà eletto anche ilpresidente. Ruolo, questo, che dovrebbe andare al consigliere più votato e, dunque, Giovanni Guzzo con le sue 4610 preferenze. Il nome di Guzzo non è stato ancora confermato: il presidente Michele Strianese nei prossimi giorni potrebbe infatti incontrare il parlamentare Piero De Luca per mettere al vaglio diverse ipotesi. Non si esclude infatti si possa individuare un consiglierele molto vicino al Comune di Salerno, sia sotto il profilo geografico che sotto quello politico. Bene l’affluenza al voto per le elezioni tenutesi domenica: la percentuale di partecipazione al voto è stata di quasi l’86%, ...

Advertising

_Nico_Piro_ : A lungo il minareto più alto del mondo (65mt), ancora oggi una delle torri in mattoni più ardite, non c'è certezza… - Patriziapattys : @massimosandal @fabio_ta12 @andcapocci Non sono in grado di valutare! È solo un'ipotesi che alcuni hanno avanzato,… - giglionews : Presidente della Provincia: il 'primo giorno di scuola' Presidente della Provincia: il primo giorno di scuola App… - giglionews : Presidente della Provincia: il 'primo giorno di scuola' Presidente della Provincia: il primo giorno di scuola App… - peppe_66 : @alesallusti @Capezzone io per la festa dei miei 50anni dove c'è stato uno spettacolo di burlesque, il colonnello c… -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia c’è : Operatori sanitari in crisi: mancano 48mila medici e infermieri La Stampa