Professoressa uccisa | Condanna storica al Ministero dell’Istruzione | 1 milione di euro alla famiglia della docente

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il tribunale del Lavoro di Bologna hato ila risarcire i familiarivittima con una somma pari a 930.258, dopo aver accertato che laè morta a causa dell’esposizione al materiale. La battaglia di Olga Mariasofia D’Emilio è durata quindici lunghissimi anni.di matematica e scienze presso un Istituto superiore nel bolognese, scoprì nel 2002 di essere affetta da mesotelioma, una rara forma tumorale causata dall’esposizione all’amianto, materiale presente nella scuola in cui ha prestato servizio per anni. Nel 2017 la donna è venuta a mancare e, dopo una lunga causa legale, il tribunale del Lavoro di Bologna hato ila risarcire ...

