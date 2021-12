Prodotti riciclati, fino a 10 mila euro di contributo alle imprese: ecco come (Di martedì 21 dicembre 2021) Le imprese che impiegano materiali e Prodotti che derivano, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclo di rifiuti o di rottami, possono presentare istanza per le spese sostenute nel 2020. Secondo quanto rende noto il Ministero alla Transizione Ecologica, le domande devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale, a partire dalle ore 12 di mercoledì 22 dicembre 2021 fino alle ore 12 del 21 febbraio 2022. Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID. Il contributo alle imprese virtuose Il contributo prevede un rimborso sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto dei ... Leggi su fmag (Di martedì 21 dicembre 2021) Leche impiegano materiali eche derivano, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclo di rifiuti o di rottami, possono presentare istanza per le spese sostenute nel 2020. Secondo quanto rende noto il Ministero alla Transizione Ecologica, le domande devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale, a partire dore 12 di mercoledì 22 dicembre 2021ore 12 del 21 febbraio 2022. Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID. Ilvirtuose Ilprevede un rimborso sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto dei ...

c_simari : Economia circolare, fino a 10 mila euro di contributo alle imprese per l’acquisto di prodotti riciclati - luigi_palu : RT @unicircular: ?Cosa serve per la transizione verso un'economia davvero circolare? Per il Presidente Barberi serve adottare in primis 3… - edwardIT : RT @unicircular: ?Cosa serve per la transizione verso un'economia davvero circolare? Per il Presidente Barberi serve adottare in primis 3… - TvRicicla : RT @unicircular: ?Cosa serve per la transizione verso un'economia davvero circolare? Per il Presidente Barberi serve adottare in primis 3… - LucaAterini : RT @unicircular: ?Cosa serve per la transizione verso un'economia davvero circolare? Per il Presidente Barberi serve adottare in primis 3… -