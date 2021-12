Processo Maxwell | l’amica del principe Andrea per il pubblico ministero “un’abile predatrice di ragazze vulnerabili”

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 21 dicembre 2021) La giuria che si occupa a New York delha deliberato per oltre un’ora nella giornata di lunedì. Oggi si riunirà nuovamente, mentre si avvicina il giorno della sentenza finale. Nelle ultime ore i giurati stano indagando soprattutto il rapporto tra Ghislainee Jeffrey Epstein. La donna non ha finora parlato in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.