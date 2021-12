Premier League: il Covid non ferma il tradizionale Boxing Day (Di martedì 21 dicembre 2021) Nonostante le polemiche inerenti al rinvio causa Covid di tantissime partite la Premier League va avanti. I 20 club si sono riuniti e hanno deciso che le partite si giocheranno nonostante i problemi delle scorse settimane. I tifosi dunque non rinunceranno al tradizionale Boxing Day nè alle successive partite, che essendo numerose attirano sempre milioni di spettatori in giro per il mondo durante il periodo natalizio. La decisione presa dai club va contro alle aspirazioni di alcuni manager, tra cui Tuchel che a causa della mancanza di giocatori aveva chiesto alla FA il rinvio della gara col Wolverhampton Premier League: il Boxing Day si disputerà regolarmente Ottime notizie per club come il Tottenham: Antonio Conte sin dal suo arrivo si è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 dicembre 2021) Nonostante le polemiche inerenti al rinvio causadi tantissime partite lava avanti. I 20 club si sono riuniti e hanno deciso che le partite si giocheranno nonostante i problemi delle scorse settimane. I tifosi dunque non rinunceranno alDay nè alle successive partite, che essendo numerose attirano sempre milioni di spettatori in giro per il mondo durante il periodo natalizio. La decisione presa dai club va contro alle aspirazioni di alcuni manager, tra cui Tuchel che a causa della mancanza di giocatori aveva chiesto alla FA il rinvio della gara col Wolverhampton: ilDay si disputerà regolarmente Ottime notizie per club come il Tottenham: Antonio Conte sin dal suo arrivo si è ...

