Preghiera della sera 21 Dicembre 2021 | “Concedimi di riconoscere la Tua nascita”

"Concedimi di riconoscere la Tua nascita". È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell'universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo.

