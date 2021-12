Prato, una 12enne si sente male a scuola e muore per emorragia cerebrale (Di martedì 21 dicembre 2021) Prato, la ragazza 12enne è morta nel reparto di rianimazione proprio nell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, Venerdì mattina si è accasciata a scuola proprio durante la lezione, dichiarando di avere un forte mal di testa prima di perdere del tutto i sensi. La sua morte è stata causata da un’emorragia cerebrale, durante la serata del 20 Dicembre 2021, la ragazza è morta, era di origini cinesi e frequentava la terza media in una scuola di Prato. Prato, una ragazza 12enne muore per una emorragia cerebrale a scuola (Foto dal web)L’allarme è stato diffuso quando la 12enne è svenuta in classe, erano le 9 del mattino e la ragazza stava ... Leggi su ck12 (Di martedì 21 dicembre 2021), la ragazzaè morta nel reparto di rianimazione proprio nell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, Venerdì mattina si è accasciata aproprio durante la lezione, dichiarando di avere un forte mal di testa prima di perdere del tutto i sensi. La sua morte è stata causata da un’, durante la serata del 20 Dicembre 2021, la ragazza è morta, era di origini cinesi e frequentava la terza media in unadi, una ragazzaper una(Foto dal web)L’allarme è stato diffuso quando laè svenuta in classe, erano le 9 del mattino e la ragazza stava ...

