Prato, medici anti-Covid positivi alla variante Omicron dopo una cena. L'Asl: «Tutti asintomatici» (Di martedì 21 dicembre 2021) Sono una decina sono operatori di un'Usca di Prato. Paganelli: «Il vaccino è fondamentale per combattere il virus ma non dà una copertura del 100%. Per questo è opportuno mantenere tutte le cautele nei rapporti interpersonali»

