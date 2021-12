"Potrebbe accadere già tra pochi giorni". Intervista-choc, una pazzesca verità su Charlene di Monaco: chi vuota il sacco (Di martedì 21 dicembre 2021) Altro giro, altre indiscrezioni clamorose su Charlene di Monaco, da tempo ricoverata in una clinica svizzera, dove è stata trasferita pochissimi giorni dopo il suo ritorno al Principato, dopo i lunghi mesi trascorsi in Sudafrica e tutt'ora avvolti da una coltre di mistero: ha rischiato di morire? Cosa le è accaduto? Davvero dietro all'ultimo ricovero gioca un ruolo un intervento di chirurgia plastica finito male? Oppure si tratta di un tumore, così come sostengono alcune fonti sotto anonimato da Palazzo Grimaldi? Come detto, le domande ad ora non hanno risposte. Ora, come detto, ci sono delle novità: Charlene Wittstock, 43 anni, Potrebbe presto tornare dai suoi figli, i gemellini Jacques e Gabriella. La notizia viene rilanciata da Stéphane Bern, esperto di reali e Palazzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Altro giro, altre indiscrezioni clamorose sudi, da tempo ricoverata in una clinica svizzera, dove è stata trasferitassimidopo il suo ritorno al Principato, dopo i lunghi mesi trascorsi in Sudafrica e tutt'ora avvolti da una coltre di mistero: ha rischiato di morire? Cosa le è accaduto? Davvero dietro all'ultimo ricovero gioca un ruolo un intervento di chirurgia plastica finito male? Oppure si tratta di un tumore, così come sostengono alcune fonti sotto anonimato da Palazzo Grimaldi? Come detto, le domande ad ora non hanno risposte. Ora, come detto, ci sono delle novità:Wittstock, 43 anni,presto tornare dai suoi figli, i gemellini Jacques e Gabriella. La notizia viene rilanciata da Stéphane Bern, esperto di reali e Palazzo ...

Advertising

tonytrerus : @utzi_26 @glmdj @Djnc78 Con la differenza, però, che in Germania tutti si inchinano di fronte al Bayern... Lewandov… - zazoomblog : Covid nuove restrizioni? Il punto di Sileri su ciò che potrebbe accadere - #Covid #nuove #restrizioni? #punto… - leavventuredibi : ok ora non ci devo pensare più al fatto che potrebbe accadere qualcosa ai miei figli sennò sto male… - Stefano___1970 : RT @ElioLannutti: Sandro Pertini, il presidente della Repubblica,il più amato dal popolo italiano. Può diventare presidente ‘un vile affari… - tuttominuscol0 : Quando trovi nel cassetto un paio di calze velatissime non smagliate è come quando leggi il destino nei fondi del c… -

Ultime Notizie dalla rete : Potrebbe accadere Haiti, il grido di aiuto dei bambini di suor Marcella Ci sono tanti volontari e tante famiglie italiane che vivono da mesi nella preoccupazione di quello che potrebbe accadere a circa 150 bambini haitiani che si trovano oggi a Warf Jeremie, quartiere discarica di Port - au - Prince, capitale dello Stato di Haiti , in balia di bande armate e di un caos ...

Oroscopo 2022: le previsioni di Simon & the Stars segno per segno, Amore e lavoro Il 2021 è orma agli sgoccioli. Cosa aspettarsi dal nuovo anno è ancora un punto interrogativo. Ma Simon & the Stars dà un assaggio di quel che potrebbe accadere ad ognuno dei segni in amore e lavoro. Leggi anche le previsioni di Paolo Fox . Ariete Il segno dell' Ariete ha affrontato degli anni difficili, ma le cose sono in ripresa. Nel 2022 ...

"Scuole chiuse a gennaio". Cosa può accadere dopo le feste ilGiornale.it Haiti, il grido di aiuto dei bambini di suor Marcella Ci sono tanti volontari e tante famiglie italiane che vivono da mesi nella preoccupazione di quello che potrebbe accadere a circa 150 bambini haitiani che si trovano oggi a Warf Jeremie, quartiere dis ...

Ci sono tanti volontari e tante famiglie italiane che vivono da mesi nella preoccupazione di quello chea circa 150 bambini haitiani che si trovano oggi a Warf Jeremie, quartiere discarica di Port - au - Prince, capitale dello Stato di Haiti , in balia di bande armate e di un caos ...Il 2021 è orma agli sgoccioli. Cosa aspettarsi dal nuovo anno è ancora un punto interrogativo. Ma Simon & the Stars dà un assaggio di quel chead ognuno dei segni in amore e lavoro. Leggi anche le previsioni di Paolo Fox . Ariete Il segno dell' Ariete ha affrontato degli anni difficili, ma le cose sono in ripresa. Nel 2022 ...Ci sono tanti volontari e tante famiglie italiane che vivono da mesi nella preoccupazione di quello che potrebbe accadere a circa 150 bambini haitiani che si trovano oggi a Warf Jeremie, quartiere dis ...