Possibile lockdown in Italia a Natale e Capodanno per bloccare la variante Omicron: come funziona e quando si decide (Di martedì 21 dicembre 2021) E mentre la Regione Lazio, come sempre, ha deciso di giocare d’anticipo e di introdurre l’obbligo di mascherina all’aperto (aldilà della fascia di colore in cui si trova) per oltre un mese, il Governo sta continuando a vagliare tutte le ipotesi sul tavolo per trascorrere le festività in sicurezza, scongiurando il pericolo di assembramenti e nuovi casi. Nuovi casi che l’Italia non si può ‘permettere’ perché i positivi negli ultimi giorni sono in aumento e la variante Omicron continua a circolare: solo ieri, stando al bollettino nazionale, si sono registrati oltre 16.000 contagi e 137 morti con un incremento di 21 terapie intensive e 375 ricoveri (tasso di positività al 4,8%). lockdown in Italia a Natale e Capodanno? Le ipotesi Il 23 dicembre il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 dicembre 2021) E mentre la Regione Lazio,sempre, ha deciso di giocare d’anticipo e di introdurre l’obbligo di mascherina all’aperto (aldilà della fascia di colore in cui si trova) per oltre un mese, il Governo sta continuando a vagliare tutte le ipotesi sul tavolo per trascorrere le festività in sicurezza, scongiurando il pericolo di assembramenti e nuovi casi. Nuovi casi che l’non si può ‘permettere’ perché i positivi negli ultimi giorni sono in aumento e lacontinua a circolare: solo ieri, stando al bollettino nazionale, si sono registrati oltre 16.000 contagi e 137 morti con un incremento di 21 terapie intensive e 375 ricoveri (tasso di positività al 4,8%).in? Le ipotesi Il 23 dicembre il ...

