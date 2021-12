Porta a Porta | anticipazioni e ospiti del 21 dicembre 2021

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 21 dicembre 2021) La nuova puntata diandrà in onda questa sera, martedì 21, e sarà trasmessa come sempre su Rai 1 in seconda serata. L'appuntamento con lo storico programma della televisione di stato è previsto a partire dalle ore 23.40, per cui ricordate di collegarvi sul primo canale Rai per quell'ora in modo da non perdere nemmeno un minuto della trasmissione. Questa sera, nello studio di Bruno Vespa si parlerà di diversi argomenti di grande attualità insieme a numerosidi rilievo.: il 21si parlerà de 'L'anno che verrà' Questa sera, martedì 21, andrà in onda una nuova attesissima puntata di ...