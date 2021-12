Pompei, la casa del Larario di Achille (Di martedì 21 dicembre 2021) Alla scoperta della raffinata casa del Larario di Achille, dalle ricche decorazioni parietali. Una tra le più belle domus di Pompei, di recente restituita alla pubblica fruizione e accessibile con facilità a tutti i visitatori, anche con difficoltà motorie. Per il periodo natalizio il Parco archeologico di Pompei propone, oltre al regolare accesso alla domus, visite accompagnate per tutti i possessori della My Pompeii Card, per scoprire e apprezzare ogni dettaglio delle bellissime decorazioni che caratterizzano la dimora. Dal 24 dicembre fino al 10 gennaio, tutti i giorni dalle ore 10,00 alle 11,00 gli abbonati potranno prenotare una visita accompagnata a cura del Parco, all’indirizzo mail: myPompeiicard@beniculturali.it. (le visite sono di 20 minuti per massimo 5 ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 dicembre 2021) Alla scoperta della raffinatadeldi, dalle ricche decorazioni parietali. Una tra le più belle domus di, di recente restituita alla pubblica fruizione e accessibile con facilità a tutti i visitatori, anche con difficoltà motorie. Per il periodo natalizio il Parco archeologico dipropone, oltre al regolare accesso alla domus, visite accompagnate per tutti i possessori della Myi Card, per scoprire e apprezzare ogni dettaglio delle bellissime decorazioni che caratterizzano la dimora. Dal 24 dicembre fino al 10 gennaio, tutti i giorni dalle ore 10,00 alle 11,00 gli abbonati potranno prenotare una visita accompagnata a cura del Parco, all’indirizzo mail: myicard@beniculturali.it. (le visite sono di 20 minuti per massimo 5 ...

