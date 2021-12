Pomezia, partono i lavori per la realizzazione del primo teatro della Città (Di martedì 21 dicembre 2021) Pomezia – Partiti ufficialmente i lavori per il completamento del teatro comunale (ex consorzio agrario in via Cincinnato). Entro la fine del prossimo anno Pomezia avrà finalmente un vero e proprio teatro: i lavori prevedono la realizzazione di una sala teatrale da 500 posti, progettata in modo da essere multifunzionale dal punto di vista dello spettacolo, potendo ospitare con estrema flessibilità qualsiasi tipo di rappresentazione artistica. “Siamo veramente orgogliosi di dare il via oggi a questi lavori – ha detto l’Assessora Federica Castegnacci – Il progetto, che prevede il completamento del corpo principale della struttura con foyer, platea e palcoscenico, è stato adeguato al finanziamento ottenuto di oltre 3 milioni di euro del ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 dicembre 2021)– Partiti ufficialmente iper il completamento delcomunale (ex consorzio agrario in via Cincinnato). Entro la fine del prossimo annoavrà finalmente un vero e proprio: iprevedono ladi una sala teatrale da 500 posti, progettata in modo da essere multifunzionale dal punto di vista dello spettacolo, potendo ospitare con estrema flessibilità qualsiasi tipo di rappresentazione artistica. “Siamo veramente orgogliosi di dare il via oggi a questi– ha detto l’Assessora Federica Castegnacci – Il progetto, che prevede il completamento del corpo principalestruttura con foyer, platea e palcoscenico, è stato adeguato al finanziamento ottenuto di oltre 3 milioni di euro del ...

