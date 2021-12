Pomezia, lavori Acea: dove mancherà l’acqua oggi e domani (Di martedì 21 dicembre 2021) Continuano i lavori di Acea a Pomezia, Comune che oggi e domani in alcune zone resterà senza acqua in una determinata fascia d’oraria. I lavori, spiegano dall’amministrazione, sono urgenti e improrogabili ed è per questo che verrà sospesa l’erogazione in alcune zone di Pomezia. Pomezia senza acqua: ecco dove e quando mancherà l’acqua dalle 10 alle 14 di oggi, martedì 21 dicembre, e domani, mercoledì 22 dicembre in diverse zone di Pomezia. Gli abbassamenti di pressione e/o mancanza d’acqua riguarderanno le seguenti vie: martedì 21 dicembre in via Mare Adriatico; mercoledì 22 dicembre in via Campo Verde e traverse. Per tutte le necessità, si legge ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 dicembre 2021) Continuano idi, Comune chein alcune zone resterà senza acqua in una determinata fascia d’oraria. I, spiegano dall’amministrazione, sono urgenti e improrogabili ed è per questo che verrà sospesa l’erogazione in alcune zone disenza acqua: eccoe quandodalle 10 alle 14 di, martedì 21 dicembre, e, mercoledì 22 dicembre in diverse zone di. Gli abbassamenti di pressione e/o mancanza d’acqua riguarderanno le seguenti vie: martedì 21 dicembre in via Mare Adriatico; mercoledì 22 dicembre in via Campo Verde e traverse. Per tutte le necessità, si legge ...

