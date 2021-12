Pomeriggio 5, Simona Branchetti arriva al posto di Barbara D’Urso: ecco chi è (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 21 dicembre inizia un nuovo corso, seppur temporaneo, di “Pomeriggio 5”. Allo storico conduttore si aggiunge la parola “News”, e alla guida non troveremo più Barbara D’Urso. Al suo posto, almeno fino al 14 gennaio, ci sarà Simona Branchetti. “Mi inserisco in un contesto di lavoro già avviato, non conosco nessuno e sostituire Barbara è una grossa responsabilità. Ma immagino che, visto il mio profilo professionale, ci sarà più spazio per l’attualità e la cronaca, pur con la leggerezza del Pomeriggio televisivo”, ha svelato a Sorrisi. Ma chi è il volto natalizio del Pomeriggio di Canale 5? Scopriamolo insieme! Già volto molto amato del Tg5, è una giornalista in forza all’informazione di Mediaset dal 2007. Sorriso rassicurante e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 21 dicembre inizia un nuovo corso, seppur temporaneo, di “5”. Allo storico conduttore si aggiunge la parola “News”, e alla guida non troveremo più. Al suo, almeno fino al 14 gennaio, ci sarà. “Mi inserisco in un contesto di lavoro già avviato, non conosco nessuno e sostituireè una grossa responsabilità. Ma immagino che, visto il mio profilo professionale, ci sarà più spazio per l’attualità e la cronaca, pur con la leggerezza deltelevisivo”, ha svelato a Sorrisi. Ma chi è il volto natalizio deldi Canale 5? Scopriamolo insieme! Già volto molto amato del Tg5, è una giornalista in forza all’informazione di Mediaset dal 2007. Sorriso rassicurante e ...

