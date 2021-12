Pomeriggio 5 News batte Rai 1 senza Matano ma perde contro Geo: gli ascolti (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra i due litiganti il terzo gode, verrebbe da dire. Nel Pomeriggio del 20 dicembre 2021, giorno in cui Simona Branchetti ha fatto il suo debutto nel Pomeriggio di Canale 5 con la versione delle feste di Pomeriggio 5, gli ascolti infatti, sono andati a Geo, il programma di Rai 3 che ha fatto meglio di tutti. Doveva essere abbastanza tranquillo l’esordio di Simona Branchetti, visto che su Rai 1 non è andato in onda La vita in diretta, e i risultati invece non sono stati poi così entusiasmanti, visto che ci si aspettava qualcosa in più forse, in un Pomeriggio senza concorrenza. Ad avere la meglio quindi, Sveva Sagramola che con il suo Geo, ha toccato quota 2 milioni di spettatori, battendo Canale 5. Male Rai 1 che ha rinunciato a La vita in diretta per dare spazio ai ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 21 dicembre 2021) Tra i due litiganti il terzo gode, verrebbe da dire. Neldel 20 dicembre 2021, giorno in cui Simona Branchetti ha fatto il suo debutto neldi Canale 5 con la versione delle feste di5, gliinfatti, sono andati a Geo, il programma di Rai 3 che ha fatto meglio di tutti. Doveva essere abbastanza tranquillo l’esordio di Simona Branchetti, visto che su Rai 1 non è andato in onda La vita in diretta, e i risultati invece non sono stati poi così entusiasmanti, visto che ci si aspettava qualcosa in più forse, in unconcorrenza. Ad avere la meglio quindi, Sveva Sagramola che con il suo Geo, ha toccato quota 2 milioni di spettatori,ndo Canale 5. Male Rai 1 che ha rinunciato a La vita in diretta per dare spazio ai ...

