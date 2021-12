PNRR, Mims: Conferenza Unificata approva bando da 900 milioni per reti idriche (Di martedì 21 dicembre 2021) Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate dagli Enti di Governo d'Ambito in due finestre temporali: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso sulla Gazzetta Ufficiale (... Leggi su finanza.repubblica (Di martedì 21 dicembre 2021) Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate dagli Enti di Governo d'Ambito in due finestre temporali: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso sulla Gazzetta Ufficiale (...

Advertising

padovesi58a : Da Mims assegnati 60,1 miliardi Pnrr, impegnate 98% risorse - ConsumForum : RT @mims_gov: #Pnrr: la Conferenza Unificata approva il bando da 900 milioni per le reti idriche. Con questa intesa, assegnato il 98% delle… - tupacshakurmofo : RT @mims_gov: #Pnrr: la Conferenza Unificata approva il bando da 900 milioni per le reti idriche. Con questa intesa, assegnato il 98% delle… - mims_gov : #Pnrr: la Conferenza Unificata approva il bando da 900 milioni per le reti idriche. Con questa intesa, assegnato il… - fisco24_info : Da Mims assegnati 60,1 miliardi Pnrr, impegnate 98% risorse: Conferenza Unificata approva bando 900 milioni per ret… -