Plusvalenze, la Guardia di Finanza nella sede dell'Inter. Il club: "Nessun indagato"

La Guardia di Finanza oggi, 21 dicembre 2021, ha acquisito documenti nelle sedi dell'Inter e della Lega Serie A nell'ambito di un'inchiesta nata dalla Procura di Milano sulle Plusvalenze della società nerazzurra relative agli anni 2017/2019. L'indagine è a carico di ignoti per false comunicazioni sociali. Il 9 dicembre scorso le fiamme gialle avevano trasmesso un'informativa alla Procura di Milano evidenziando appunto alcune criticità nei bilanci del club nerazzurro in relazione alle operazioni legate a una decina di calciatori non di primissimo livello e oggi, su ordine del sostituto procuratore Giovanni Polizzi, che ha aperto l'indagine ...

