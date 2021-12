Plusvalenze Inter, Guardia di Finanza nella sede dei nerazzurri (Di martedì 21 dicembre 2021) La Guardia di Finanza irrompe nella sede dell’Inter per acquisire i documenti relativi alle Plusvalenze delle stagioni dal 2017 al 2019 Inter indagata dalla Procura di Milano per falso in bilancio. La Guardia di Finanza è entrata nella sede dei nerazzurri per ricevere la documentazione delle Plusvalenze di calciatori relative alle stagioni dal 2017 al 2019. A riferirlo è il Corriere della Sera che parla anche del Milan, ma sul quale, per il momento, non sarebbero emerse irregolarità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Ladiirrompedell’per acquisire i documenti relativi alledelle stagioni dal 2017 al 2019indagata dalla Procura di Milano per falso in bilancio. Ladiè entratadeiper ricevere la documentazione delledi calciatori relative alle stagioni dal 2017 al 2019. A riferirlo è il Corriere della Sera che parla anche del Milan, ma sul quale, per il momento, non sarebbero emerse irregolarità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

capuanogio : La Guardia di Finanza nella sede dell’#Inter per acquisire documenti in relazione a un’inchiesta della Procura di M… - sportface2016 : +++#Inter, la Procura di Milano apre un'indagine su irregolarità nelle plusvalenze+++ - Corriere : Plusvalenze Inter, inchiesta per falso in bilancio. Verifiche sul Milan, escluse irrego... - Francesco54 : Questione plusvalenze: ma l’Inter non è quotata in borsa! - Boboj29 : Cosi dopo la Juventus anche l'Inter ha l'onore di essere visitata dalla Guardia di Finanza, ma invece delle plusval… -