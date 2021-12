Plusvalenze, Inter e Lega nell’occhio del ciclone: l’indagine della Guardia di finanza (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic – Cento milioni di Plusvalenze sotto osservazione, e gli Interessati sono Inter e Lega Calcio. l’indagine della Guardia di finanza viene pubblicata oggi da Rainews. Plusvalenze, Inter e Lega perquisite Ancora Plusvalenze, ma questa volta gli Interessati – e perquisiti – sono l’Inter e la Lega Caldio, nelle loro rispettive sedi. L’inchiesta a carico di ignoti della procura di Milano vede protagonista la Guardia di finanza che ha effettuato dei blitz presso il club nerazzurro e la massima organizzazione calcistica nazionale. Gli accertamenti riguardano presunte ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic – Cento milioni disotto osservazione, e gliessati sonoCalcio.diviene pubblicata oggi da Rainews.perquisite Ancora, ma questa volta gliessati – e perquisiti – sono l’e laCaldio, nelle loro rispettive sedi. L’inchiesta a carico di ignotiprocura di Milano vede protagonista ladiche ha effettuato dei blitz presso il club nerazzurro e la massima organizzazione calcistica nazionale. Gli accertamenti riguardano presunte ...

capuanogio : La Guardia di Finanza nella sede dell’#Inter per acquisire documenti in relazione a un’inchiesta della Procura di M… - sportface2016 : +++#Inter, la Procura di Milano apre un'indagine su irregolarità nelle plusvalenze+++ - Corriere : Plusvalenze Inter, inchiesta per falso in bilancio. Verifiche sul Milan, escluse irrego... - bisagnino : Plusvalenze, Inter e Lega nell’occhio del ciclone: l’indagine della Guardia di finanza - AleGobbo87 : RT @mirkonicolino: (#Corsera) Guardia di Finanza nelle sedi di #Inter e #LegaSerieA: la Procura di Milano indaga sulle plusvalenze della so… -