Pistoia, intera famiglia di Testimoni di Geova uccisa dal Covid: non erano vaccinati (Di martedì 21 dicembre 2021) Nessuno dei tre era vaccinato, così un’intera famiglia di San Marcello Piteglio, nel Pistoiese, ha perso nel giro di quattro giorni la propria battaglia con il Covid. Il primo a morire è stato, venerdì, il padre, Guido Martinelli di 86 anni, ricoverato all’ospedale di Prato. Un’ora dopo, all’ospedale di Ponte a Niccheri a Firenze, è arrivato il decesso della figlia 53enne, Roberta, che lascia due figli. Infine, ieri, se n’è andata la madre di Roberta e moglie di Guido, Vittorina Spadi, anche lei ottantenne e ricoverata a Prato. Le cronache locali hanno dato ampio rilievo al fatto che i tre fossero Testimoni di Geova, sebbene la comunità non si dichiari contraria alle vaccinazioni, comprese quelle contro il Covid. Una famiglia molto nota nella comunità dell’Abetone La ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 dicembre 2021) Nessuno dei tre era vaccinato, così un’di San Marcello Piteglio, nel Pistoiese, ha perso nel giro di quattro giorni la propria battaglia con il. Il primo a morire è stato, venerdì, il padre, Guido Martinelli di 86 anni, ricoverato all’ospedale di Prato. Un’ora dopo, all’ospedale di Ponte a Niccheri a Firenze, è arrivato il decesso della figlia 53enne, Roberta, che lascia due figli. Infine, ieri, se n’è andata la madre di Roberta e moglie di Guido, Vittorina Spadi, anche lei ottantenne e ricoverata a Prato. Le cronache locali hanno dato ampio rilievo al fatto che i tre fosserodi, sebbene la comunità non si dichiari contraria alle vaccinazioni, comprese quelle contro il. Unamolto nota nella comunità dell’Abetone La ...

