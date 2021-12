Pistoia, intera famiglia di Testimoni di Geova sterminata dal Covid. Non erano vaccinati (Di martedì 21 dicembre 2021) Un’intera famiglia No vax del pistoiese è stata annientata dal Covid. Nel giro di quattro giorni hanno perso la vita padre, madre e figlia, tutti e tre Testimoni di Genova e non vaccinati. La notizia è stata riportata da Adnkronos. La prima vittima del virus è stato Guido Martinelli, 86 anni, che era ricoverato all’ospedale Santo Stefano di Prato. È deceduto venerdì scorso. Un’ora dopo se n’è andata la figlia Roberta, di 53 anni e madre di due figli, ricoverata all’ospedale di Ponte a Niccheri a Firenze. Ieri, invece, ha perso la vita la madre di Roberta, Vittoria Spadi, di 80 anni, ricoverata a Prato insieme al marito. La famiglia, residente nel comune di San Marcello Piteglio, era conosciuta per aver lavorato a lungo nel campo della ristorazione: Guido era un cuoco noto sulla ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) Un’No vax del pistoiese è stata annientata dal. Nel giro di quattro giorni hanno perso la vita padre, madre e figlia, tutti e tredi Genova e non. La notizia è stata riportata da Adnkronos. La prima vittima del virus è stato Guido Martinelli, 86 anni, che era ricoverato all’ospedale Santo Stefano di Prato. È deceduto venerdì scorso. Un’ora dopo se n’è andata la figlia Roberta, di 53 anni e madre di due figli, ricoverata all’ospedale di Ponte a Niccheri a Firenze. Ieri, invece, ha perso la vita la madre di Roberta, Vittoria Spadi, di 80 anni, ricoverata a Prato insieme al marito. La, residente nel comune di San Marcello Piteglio, era conosciuta per aver lavorato a lungo nel campo della ristorazione: Guido era un cuoco noto sulla ...

