Pistoia, intera famiglia di testimoni di Geova sterminata dal Covid: non erano vaccinati (Di martedì 21 dicembre 2021) intera famiglia sterminata dal Covid in provincia di Pistoia, in Toscana. Nel giro di quattro giorni sono morti padre (86 anni), madre (80) e figlia (53). Il padre e la figlia sono deceduti a distanza di un'ora l'uno dall'altra. La madre è morta ieri, lunedì 20 dicembre. Nessuno dei tre era vaccinato. Tutti i membri della famiglia erano testimoni di Geova: padre e madre erano ricoverati all'ospedale Santo Stefano di Prato. La figlia era all'ospedale di Ponte a Niccheri a Firenze. La famiglia aveva lavorato per anni nel settore dell'accoglienza. A San Marcello Piteglio, comune nella zona montana del pistoiese, negli ultimi giorni si è registrata una recrudescenza di contagi.

