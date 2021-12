Pioli "Non ci sono mezze misure, comanda il risultato" (Di martedì 21 dicembre 2021) MILANO - 'Ascolto e leggo tante cose, alcune sono corrette e ci possono aiutare a fare meglio. Nelle prestazioni contro Liverpool e Udinese la squadra non mi è piaciuta, mentre con il Napoli abbiamo fatto una buona ... Leggi su piunotizie (Di martedì 21 dicembre 2021) MILANO - 'Ascolto e leggo tante cose, alcunecorrette e ci posaiutare a fare meglio. Nelle prestazioni contro Liverpool e Udinese la squadra non mi è piaciuta, mentre con il Napoli abbiamo fatto una buona ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: “Lo lo so che alla fine diranno che Giroud è in posizione di fuorigioco attivo... Ma se il giocatore è a te… - AntoVitiello : #Pioli: 'Gol annullato? L'interpretazione della regola non è corretta. Il club si sta facendo sentire nelle sedi gi… - capuanogio : #Pioli alla vigilia di #MilanNapoli: 'Se l'anno scorso non avessimo avuto tutti gli infortuni penso che avremmo vin… - cirko75 : non stupiamoci dell'infortunio di #Ibrahimovic vista l'età e la mancanza di alternative nell'ultimo mese, mi tranqu… - MMassy86 : @SimoneCristao Alla sua età dopo un tour de force di essere affaticato, perché questo alla fine è, quando Pioli par… -