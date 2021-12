Piogge e neve in arrivo, le previsioni per Natale e Santo Stefano (Di martedì 21 dicembre 2021) Maltempo pronto a rovinare le feste natalizie su gran parte d’Italia. Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it avvisa che dal 24 dicembre i venti ruoteranno dai quadranti meridionali forieri dell’arrivo dell’avanguardia della prima perturbazione che inizierà a far piovere in Toscana, successivamente al Nordovest e quindi sul resto del Settentrione. In questa prima fase le precipitazioni potranno risultare particolarmente intense sulla Liguria di levante e sulla Toscana settentrionale. La neve cadrà sulle Alpi sopra i 1300 metri circa. Nel giorno di Natale la perturbazione proseguirà la sua marcia sul resto d’Italia interessando con Piogge diffuse ancora Lombardia e Nordest, ma concentrandosi maggiormente su Toscana, Lazio e Umbria con Piogge battenti e nevicate sugli ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Maltempo pronto a rovinare le feste natalizie su gran parte d’Italia.Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it avvisa che dal 24 dicembre i venti ruoteranno dai quadranti meridionali forieri dell’dell’avanguardia della prima perturbazione che inizierà a far piovere in Toscana, successivamente al Nordovest e quindi sul resto del Settentrione. In questa prima fase le precipitazioni potranno risultare particolarmente intense sulla Liguria di levante e sulla Toscana settentrionale. Lacadrà sulle Alpi sopra i 1300 metri circa. Nel giorno dila perturbazione proseguirà la sua marcia sul resto d’Italia interessando condiffuse ancora Lombardia e Nordest, ma concentrandosi maggiormente su Toscana, Lazio e Umbria conbattenti e nevicate sugli ...

