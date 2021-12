Pillole per una nuova Storia Letteraria 043 (Di martedì 21 dicembre 2021) Dosi Grati scrittrice di teatro. Di Federico Sanguineti Nel Calendario di donne illustri italiane scritto da Rosalia Amari e pubblicato a Firenze nel 1857, si legge che nel 1735, in data 6 gennaio, muore Isabella Maria Dosi Grati; quindi, per l’occasione, se ne traccia rapidamente un profilo biografico accompagnato da giudizio critico: “Fu bolognese, e figlia del conte Giuseppe Dosi. Sortì da natura raro ingegno e poetica fantasia: coltivando queste preziose doti riuscì buona poetessa, ed ebbe fama di letterata non volgare. Di lei ci rimangono alcune poesie, e molte commedie, che meritano lode per la naturalezza dei caratteri, e talvolta per piacevoli situazioni drammatiche. Le si dovrebbe il titolo di Goldoni delle donne, se meglio non l’avesse meritato una sua contemporanea Elisabetta Caminer-Turra. Isabella è meglio conosciuta sotto il nome di Dorigista, anagramma di Dosi Grati, ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 21 dicembre 2021) Dosi Grati scrittrice di teatro. Di Federico Sanguineti Nel Calendario di donne illustri italiane scritto da Rosalia Amari e pubblicato a Firenze nel 1857, si legge che nel 1735, in data 6 gennaio, muore Isabella Maria Dosi Grati; quindi, per l’occasione, se ne traccia rapidamente un profilo biografico accompagnato da giudizio critico: “Fu bolognese, e figlia del conte Giuseppe Dosi. Sortì da natura raro ingegno e poetica fantasia: coltivando queste preziose doti riuscì buona poetessa, ed ebbe fama di letterata non volgare. Di lei ci rimangono alcune poesie, e molte commedie, che meritano lode per la naturalezza dei caratteri, e talvolta per piacevoli situazioni drammatiche. Le si dovrebbe il titolo di Goldoni delle donne, se meglio non l’avesse meritato una sua contemporanea Elisabetta Caminer-Turra. Isabella è meglio conosciuta sotto il nome di Dorigista, anagramma di Dosi Grati, ...

