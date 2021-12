Pietro Taricone “è vivo”: Kasia Smutniak ne è la prova (Di martedì 21 dicembre 2021) Pietro Taricone c’è ancora: Kasia Smutniak ne è la prova. L’attrice e modella di origini polacche ricorda il suo grande amore con l’ex gieffino Era ancora giovanissimo quando morì in seguito a un tragico incidente avvenuto mentre effettuava uno dei tanti lanci con il paracadute, di cui era un grande appassionato. Aveva solo 35 anni, Pietro Taricone, quando la mattina del 28 giugno 2010 fu portato d’urgenza in condizioni a dir poco disperate presso l’ospedale Santa Maria di Terni. L’ex attore e protagonista della prima storica edizione del Grande Fratello fu sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico che purtroppo non fu sufficiente a salvargli la vita. La morte di Taricone suscitò un’ondata di commozione in tutto il mondo dello spettacolo. ... Leggi su topicnews (Di martedì 21 dicembre 2021)c’è ancora:ne è la. L’attrice e modella di origini polacche ricorda il suo grande amore con l’ex gieffino Era ancora giovanissimo quando morì in seguito a un tragico incidente avvenuto mentre effettuava uno dei tanti lanci con il paracadute, di cui era un grande appassionato. Aveva solo 35 anni,, quando la mattina del 28 giugno 2010 fu portato d’urgenza in condizioni a dir poco disperate presso l’ospedale Santa Maria di Terni. L’ex attore e protagonista della prima storica edizione del Grande Fratello fu sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico che purtroppo non fu sufficiente a salvargli la vita. La morte disuscitò un’ondata di commozione in tutto il mondo dello spettacolo. ...

