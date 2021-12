Piera Maggio dopo l’archiviazione: “Chi ha rapito Denise sappia che non finirà mai” (Di martedì 21 dicembre 2021) E’ un commento molto forte quello che Piera Maggio affida ai social dopo la decisione del GIP di Marsala di archiviare la nuova indagine sul sequestro di Denise Pipitone inizia in primavera. La procura di Marsala aveva fatto richiesta di Archiviazione mentre Giacomo Frazzitta e il team che assiste la famiglia di Denise, aveva presentato opposizione, che non è stata accolta. Si chiude quindi questa pagina, almeno dal punto investigativo ma per la famiglia di Denise, questa è solo una delle tante battute d’arresto, non un arrivo, non una fine. Perchè si va avanti. dopo 17 anni si continua a cercare Denise, una bambina che non può essere sparita nel nulla. E che sia stata rapita, sembra essere una certezza per la famiglia della piccola, che oggi in realtà ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 21 dicembre 2021) E’ un commento molto forte quello cheaffida ai socialla decisione del GIP di Marsala di archiviare la nuova indagine sul sequestro diPipitone inizia in primavera. La procura di Marsala aveva fatto richiesta di Archiviazione mentre Giacomo Frazzitta e il team che assiste la famiglia di, aveva presentato opposizione, che non è stata accolta. Si chiude quindi questa pagina, almeno dal punto investigativo ma per la famiglia di, questa è solo una delle tante battute d’arresto, non un arrivo, non una fine. Perchè si va avanti.17 anni si continua a cercare, una bambina che non può essere sparita nel nulla. E che sia stata rapita, sembra essere una certezza per la famiglia della piccola, che oggi in realtà ...

