Piazza della Loggia, una ferita profonda nella storia italiana (Di martedì 21 dicembre 2021) La strage del 28 maggio 1974 in Piazza della Loggia a Brescia è stata certamente una delle peggiori della storia italiana. Siamo nel cuore degli anni di piombo, attentati e scontri armati tra fazioni ideologicamente contrapposte sono all'ordine del giorno, a distanza di un anno dalla grande crisi energetica del 1973. Lo scenario politico europeo si sta repentinamente evolvendo, con la rivoluzione del Garofani in Portogallo e la prossima fine del regime dei colonnelli in Grecia. In Italia ha preso corpo l'inchiesta del giudice padovano Giovanni Tamburino sulla "Rosa dei Venti", un'associazione segreta di stampo eversivo radicata in alcuni ambienti delle forze armate. A ottobre porterà all'arresto del capo del servizio segreto militare, il generale Vito Miceli. Il 4 agosto ci sarà la ...

