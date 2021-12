“Per sempre”. Gianni Sperti si scopre: con lui, uno famoso. Ritorna la parola ‘fidanzato’ (Di martedì 21 dicembre 2021) La domanda del secolo? Ovviamente se Gianni Sperti è gay. Per molti è un quesito alquanto retorico, ma altri non riescono a capire perché l’opinionista di Uomini e Donne non sia a suo agio nel parlare della sua sfera intima, neanche dire se è fidanzato o meno. Soprattutto in un periodo storico come questo, nel quale vari volti televisivi hanno avvertito la sacrosanta libertà di esternare, pubblicamente, il proprio orientamento sessuale. Un personaggio pubblico non ha l’obbligo di spiattellare i suoi fatti privati davanti a tutti. Ma in Gianni Sperti è facile notare una sorta di timore, o forse semplicemente un’esigenza di avvalersi del suo diritto di privacy. Magari è soltanto la sua riservatezza a generare sospetti infondati, non è dato saperlo. Fatto sta che, però, una storia proposta dall’opinionista di Uomini e ... Leggi su tuttivip (Di martedì 21 dicembre 2021) La domanda del secolo? Ovviamente seè gay. Per molti è un quesito alquanto retorico, ma altri non riescono a capire perché l’opinionista di Uomini e Donne non sia a suo agio nel parlare della sua sfera intima, neanche dire se è fidanzato o meno. Soprattutto in un periodo storico come questo, nel quale vari volti televisivi hanno avvertito la sacrosanta libertà di esternare, pubblicamente, il proprio orientamento sessuale. Un personaggio pubblico non ha l’obbligo di spiattellare i suoi fatti privati davanti a tutti. Ma inè facile notare una sorta di timore, o forse semplicemente un’esigenza di avvalersi del suo diritto di privacy. Magari è soltanto la sua riservatezza a generare sospetti infondati, non è dato saperlo. Fatto sta che, però, una storia proposta dall’opinionista di Uomini e ...

