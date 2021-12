Per molte civiltà del passato, il solstizio d'inverno era un avvenimento magico e denso di significati spirituali, per noi rappresenta qualcosa di diverso (Di martedì 21 dicembre 2021) Appuntamento alle 16.59 di oggi per il passaggio alla stagione invernale, anche se, viste le temperature, sembra di esserci già da diverso tempo. Ma il 21 dicembre, è la data ufficiale del solstizio d’inverno che avviene nell’emisfero boreale o settentrionale, dove si trova anche l’Italia. Al contrario, in quello australe (o meridionale) vi sarà il solstizio d’estate, l’evento opposto che determina la transizione dalla primavera alla stagione estiva. solstizio di inverno, il giorno più breve dell’anno Il giorno del solstizio d’inverno è caratterizzato dal giorno più breve dell’anno, nonostante la tradizione attribuisca questo primato erroneamente al 13 dicembre, Festa di Santa Lucia. Ci saranno, infatti, a seconda delle aree geografiche ... Leggi su iodonna (Di martedì 21 dicembre 2021) Appuntamento alle 16.59 di oggi per il passaggio alla stagione invernale, anche se, viste le temperature, sembra di esserci già datempo. Ma il 21 dicembre, è la data ufficiale deld’che avviene nell’emisfero boreale o settentrionale, dove si trova anche l’Italia. Al contrario, in quello australe (o meridionale) vi sarà ild’estate, l’evento opposto che determina la transizione dalla primavera alla stagione estiva.di, il giorno più breve dell’anno Il giorno deld’è caratterizzato dal giorno più breve dell’anno, nonostante la tradizione attribuisca questo primato erroneamente al 13 dicembre, Festa di Santa Lucia. Ci saranno, infatti, a seconda delle aree geografiche ...

Advertising

Giorgiolaporta : Molte persone stanno rimanendo a terra in aeroporto perché non sanno del tampone. Ogni volta che cambiate regole ge… - lorepregliasco : Ci sono ormai molti segnali sul fatto che Omicron sia decisamente più contagiosa di Delta. Per come funziona un and… - SaveChildrenIT : È giusto perseguire e punire chi non ha il diritto di accedervi, ma le truffe non possono penalizzare chi ha realme… - dottoremaevero : ? Quali e quante sono le #controindicazioni alla vaccinazione contro #COVID19? ?? Come ci spiega @RobiVil le condiz… - BusaGian : RT @Paola57305387: In #Germania da 3 settimane sono cominciate molte più #manifestazioni. Comprese quelle del #lunedi. Se poi, qualche #gio… -