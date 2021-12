Per la politica italiana è una fortuna che Renzi ci sia (Di martedì 21 dicembre 2021) Un nuovo anno sta per concludersi ed è tempo di bilanci anche in politica. Riavvolgiamo il nastro del film 2021 ed arriviamo a fine anno 2020. Giuseppe Conte e Rocco Casalino si preparavano alle dirette Facebook natalizie per annunciare agli italiani quello che potevano fare a Natale e dire ai cittadini chi potevano incontrare a pranzo e a cena. Un Natale e tutte le feste in completo lockdown. Un Conte più impegnato ad apparire e in pieno delirio di onnipotenza che attento alla gestione della pandemia e del piano vaccinale. Un Conte che il 23 dicembre 2020 andava da Bruno Vespa a fare gli auguri paternalistici agli italiani, un premier che il 26 dicembre 2020 organizzava una ridicola e costosa spettacolarizzazione dell’arrivo delle prime dosi dei vaccini e ringraziava di questo la struttura Commissariale di Domenico Arcuri. Ricordate Arcuri? Quello che oggi è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Un nuovo anno sta per concludersi ed è tempo di bilanci anche in. Riavvolgiamo il nastro del film 2021 ed arriviamo a fine anno 2020. Giuseppe Conte e Rocco Casalino si preparavano alle dirette Facebook natalizie per annunciare agli italiani quello che potevano fare a Natale e dire ai cittadini chi potevano incontrare a pranzo e a cena. Un Natale e tutte le feste in completo lockdown. Un Conte più impegnato ad apparire e in pieno delirio di onnipotenza che attento alla gestione della pandemia e del piano vaccinale. Un Conte che il 23 dicembre 2020 andava da Bruno Vespa a fare gli auguri paternalistici agli italiani, un premier che il 26 dicembre 2020 organizzava una ridicola e costosa spettacolarizzazione dell’arrivo delle prime dosi dei vaccini e ringraziava di questo la struttura Commissariale di Domenico Arcuri. Ricordate Arcuri? Quello che oggi è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Per politica Dl recovery alla Camera, in corso votazione sulla fiducia Al via nell'Aula della Camera la votazione sulla fiducia che il governo ha posto sul dl Recovery. La votazione è palese e avviene per appello nominale. Ciascun deputato passa davanti al banco della presidenza e dichiara ad alta voce il proprio voto.

Alex Zanardi è tornato a casa, la moglie Daniela Manni: "La normalità lo aiuta" Un regalo di Natale per la gioia della famiglia, di tutto il mondo dello sport e non solo, come ... del presidente del Coni Giovanni Malagò e gli omaggi bipartisan della politica. La felicità di Castel ...

Per la politica italiana è una fortuna che Renzi ci sia Il Fatto Quotidiano Catania. Tragico scontro auto- camion sulla SS114: perde la vita il noto politico Gaetano Benincasa Tragico incidente nella tarda serata di ieri, nello scontro tra un'auto ed un mezzo pesante, un 44enne, molto noto in politica è deceduto È accaduto poco Notizie di cronaca, politica, attualità, ricet ...

Archiviata l'inchiesta per Denise, il gip di Marsala: «Non ci sono elementi sufficienti» La Fondazione Hume è estranea all’uso improprio del contenuto proposto dall’articolo fomentatore e la sua mission è chiara: “La missione principale della Fondazione David Hume è – come meglio dettagli ...

