Per aiutare i giovani ripartire da una nuova idea di salute (Di martedì 21 dicembre 2021) Le ricerche di questi ultimi mesi ci consegnano un panorama di malessere e di disturbi psicologici che non abbiamo quasi più aggettivi per definire: allarmante è un termine abusato ma è così. Non è solo la quantità di questo disagio, oltre un giovane su tre, con il 25% che mostra sintomi significativi di ansia e depressione, ma è la condizione psicologica di questi ragazzi che deve preoccupare. Già un anno fa era emerso che il 34% della generazione “z” (13-18 anni) e il 52% della generazione “Y” (20-26 anni) vedeva il futuro come più negativo del passato, ma nelle scorse settimane una indagine ci ha mostrato che il 17,3% dei giovani tra i 14 ed i 19 anni pensa che sarebbe meglio morire o farsi del male a causa del dolore che la vita provoca. Giustamente è stato detto che il dolore psicologico degli adolescenti è il problema di un Paese intero. Il termine che sarebbe ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Le ricerche di questi ultimi mesi ci consegnano un panorama di malessere e di disturbi psicologici che non abbiamo quasi più aggettivi per definire: allarmante è un termine abusato ma è così. Non è solo la quantità di questo disagio, oltre un giovane su tre, con il 25% che mostra sintomi significativi di ansia e depressione, ma è la condizione psicologica di questi ragazzi che deve preoccupare. Già un anno fa era emerso che il 34% della generazione “z” (13-18 anni) e il 52% della generazione “Y” (20-26 anni) vedeva il futuro come più negativo del passato, ma nelle scorse settimane una indagine ci ha mostrato che il 17,3% deitra i 14 ed i 19 anni pensa che sarebbe meglio morire o farsi del male a causa del dolore che la vita provoca. Giustamente è stato detto che il dolore psicologico degli adolescenti è il problema di un Paese intero. Il termine che sarebbe ...

Advertising

AlbertoBagnai : Aspettiamo l’arrivo delle riformulazioni dal MEF (attese per le 21:30). Poi ci sarà da controllarle, poi verso le 2… - GassmanGassmann : …altri 120 persone morte con #Covid_19 dobbiamo tenere duro, usare tutte le precauzioni e aiutare il personale medi… - virginiaraggi : Bene confronto su proroga per l’esenzione del pagamento della tassa sul suolo pubblico per tutto il 2022. Un provve… - JHajji85 : RT @MassimoCorsaro: La ricordate la storia di quelli che non fanno un cazzo, assunti con soldi pubblici per aiutare chi non fa un cazzo a s… - EmeParonzini : RT @MassimoCorsaro: La ricordate la storia di quelli che non fanno un cazzo, assunti con soldi pubblici per aiutare chi non fa un cazzo a s… -