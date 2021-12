Pellegrini infortunato, Juventus: il dramma del terzino, ecco cos’è successo (Di martedì 21 dicembre 2021) La Juventus si prepara ad affrontare il Cagliari per l’ultima partita dell’anno; match in cui, probabilmente, non ci sarà Pellegrini. Luca Pellegrini (Getty Images)Ultima giornata di Serie A prima della sosta natalizia; la Juventus, allo Stadium, ospiterà il Cagliari in un match da vincere per restare a meno sei dall’Atalanta quarta (i ragazzi di Gasperini affronteranno, in trasferta, il Genoa). Bonucci e compagni dovranno fare attenzione perché quella di stasera è la classica sfida che può nascondere più insidie del previsto, specie se non si scende in campo con l’atteggiamento giusto. Allegri dovrà fare a meno di molti titolari, tra cui Paulo Dybala. L’argentino, uscito dopo pochi minuti del match con il Venezia, sarà tenuto a riposo per evitare ulteriori complicazioni ed averlo al meglio della forma il 30 dicembre ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 21 dicembre 2021) Lasi prepara ad affrontare il Cagliari per l’ultima partita dell’anno; match in cui, probabilmente, non ci sarà. Luca(Getty Images)Ultima giornata di Serie A prima della sosta natalizia; la, allo Stadium, ospiterà il Cagliari in un match da vincere per restare a meno sei dall’Atalanta quarta (i ragazzi di Gasperini affronteranno, in trasferta, il Genoa). Bonucci e compagni dovranno fare attenzione perché quella di stasera è la classica sfida che può nascondere più insidie del previsto, specie se non si scende in campo con l’atteggiamento giusto. Allegri dovrà fare a meno di molti titolari, tra cui Paulo Dybala. L’argentino, uscito dopo pochi minuti del match con il Venezia, sarà tenuto a riposo per evitare ulteriori complicazioni ed averlo al meglio della forma il 30 dicembre ...

superuberalles : @FBiasin Dai dici così Solo perché Pellegrini è infortunato...Santon in panchina e Cristante alla Atalanta ..e Pastore a riposo - asrale17 : @officialsinto @summad981 Billy ci dai quei 5-6 punti tolti dalla mafia e stiamo lì, perché Pellegrini al posto di… - IRebell05 : RT @Boboj29: Inizia come titolare poi...........o perche' e' ammonito o perche' si e' infortunato viene sostituito da Alex Sandro . Spero d… - Boboj29 : Inizia come titolare poi...........o perche' e' ammonito o perche' si e' infortunato viene sostituito da Alex Sandr… - isainsolia : felice per i 3 punti, ma Pellegrini infortunato non ci voleva. Speriamo nulla di grave #BolognaJuve #jvtblive -