“Paura per i legamenti”: Fiorentina, annuncio da brividi dell’allenatore (Di martedì 21 dicembre 2021) Fiorentina sull’attenti a causa dell’infortunio di Jonathan Ikonè, oggi al Lille, ma verso la squadra viola già durante il calciomercato di gennaio. Momenti di preoccupazione in casa Fiorentina. La società viola pare in procinto di concludere la trattativa con il Lille per l’arrivo a gennaio in squadra del centrocampista Jonathan Ikonè. Tuttavia, è notizia di oggi l’infortunio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 21 dicembre 2021)sull’attenti a causa dell’infortunio di Jonathan Ikonè, oggi al Lille, ma verso la squadra viola già durante il calciomercato di gennaio. Momenti di preoccupazione in casa. La società viola pare in procinto di concludere la trattativa con il Lille per l’arrivo a gennaio in squadra del centrocampista Jonathan Ikonè. Tuttavia, è notizia di oggi l’infortunio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SimoneAlliva : #Letta: 'Siamo stati accusati di fare del #ddlZan una bandiera. Per noi è un dovere storico rendere l'Italia più mo… - AnnalisaChirico : Il linguaggio della paura e del panico è ingiustificato e dannoso. I numeri dell’Italia sono un modello per l’Europ… - matteosalvinimi : Domani a processo, per aver difeso la mia Italia. Rischio una condanna a 15 anni di carcere? A testa alta, nessuna… - RosannaRuscito : RT @barbarab1974: IL TRIBUNALE DI VELLETRI BOCCIA L'OBBLIGO DEL VACCINO COVID PER LAVORARE??inizierei ad avere paura se fossi al governo ht… - PFiamingo : RT @barbarab1974: IL TRIBUNALE DI VELLETRI BOCCIA L'OBBLIGO DEL VACCINO COVID PER LAVORARE??inizierei ad avere paura se fossi al governo ht… -