Patto di Stabilità da cambiare Draghi spinge | Scholz meno Il premier è convinto che in Europa ci sarà l’intesa Ma il cancelliere tedesco deve fare i conti con i falchi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’obiettivo di Marioè non tornare allo status quo deldinel 2023. Già qualche giorno fa alle Camere illo ha detto con chiarezza. Pensare a una riformulazione deldinei termini in cui era in vigore prima della pandemia “non è realistico”. “Le regole del– ha affermato– si sono dimostrate pro-cicliche e dannose”. Ieri lo ha ribadito nel corso della conferenza stampa (qui il video) con il, Olafè ottimista. Si diceche alla fine insulla revisione del“ciun avvicinamento delle posizioni”. Vale a ...