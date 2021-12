Parigi | arrestato l’uomo che ha sequestrato due donne nel loro negozio | il 56enne era già noto alla polizia

(Di martedì 21 dicembre 2021)che nel pomeriggio di lunedì 20 dicembre, armato di coltello, aveva tenuto in ostaggio dueper ore in undiè stato. È stata rilasciata anche la seconda donna nella mattinata, mentre la prima era stata già liberata dopo alcune ore. “Non ci sono feriti. Grazie agli agenti e in particolare alle forze speciali“, ha scritto il ministro dell’Interno Gerald Darmanin su Twitter. Poco dopo è intervenuta anche la sindaca di: “Gli ostaggi sono sani e salvi”, ha dichiarato Anne Hidalgo. Ildi origini tunisine, Abderaman B.J., era giàalle forze dell’ordine e, secondo le prime ricostruzioni, soffre di problemi psichici. Intorno alle 16 di lunedì, è entrato nelGo Shop al 21 di rue ...

Ecco quale caso ha chiesto di ridiscutere #21dicembre - serenel14278447 : 'ESCLUSO IL TERRORISMO Parigi, arrestato il magistrato che ha sequestrato due donne: voleva ridiscutere un caso giu…

L'uomo che lunedì aha sequestrato due donne in un negozio è stato. A darne notizia è stato il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, spiegando che nessuno è rimasto ferito. Il sequestratore, armato di ...... "Quando hannole due brigatiste responsabili del commando che ha ucciso mio padre (era l'estate scorsa, per Marina Petrella e Roberta Capelli catturate alo Stato italiano è in ...È stato arrestato stamattina a Parigi l’uomo che ieri pomeriggio, armato di coltello, aveva preso in ostaggio due donne, una era poi stata liberata in serata, la seconda questa mattina dopo che erano ...L’uomo armato di coltello che ieri pomeriggio aveva preso in ostaggio due donne in un negozio nel 12mo arrondissement di Parigi è stato arrestato: lo ha reso noto su Twitter il ministro dell’Interno G ...