Papa | si amplifica l’assordante rumore delle guerre nel mondo

Advertising

mimmostar11 : RT @tinapica88: Il Natale amplifica. Felicità. Affetti. E le mancanze. Le mancanze diventano voragini. I posti vuoti a tavola. Le assenze.… - silvia_libera : RT @tinapica88: Il Natale amplifica. Felicità. Affetti. E le mancanze. Le mancanze diventano voragini. I posti vuoti a tavola. Le assenze.… - Isaarnoldi : RT @tinapica88: Il Natale amplifica. Felicità. Affetti. E le mancanze. Le mancanze diventano voragini. I posti vuoti a tavola. Le assenze.… - AnimaInLacrime : RT @tinapica88: Il Natale amplifica. Felicità. Affetti. E le mancanze. Le mancanze diventano voragini. I posti vuoti a tavola. Le assenze.… - lightmoon972 : RT @tinapica88: Il Natale amplifica. Felicità. Affetti. E le mancanze. Le mancanze diventano voragini. I posti vuoti a tavola. Le assenze.… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa amplifica

Un sollievo che, ancora oggi, stenta ad arrivare in un mondo dove si, invece, 'l'... Di fronte a questo quadro, secondoFrancesco, c'è bisogno,per costruire una pace duratura, di un ..."Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni, sil'... Non sono questioni astratte, e basterebbe ciò che ilfa notare a proposito della questione educativa:...M. Michela Nicolais - Dialogo fra le generazioni, educazione e lavoro: sono le tre vie per “dare vita ad un patto sociale, senza il quale ogni progetto di ...Dialogo fra le generazioni, educazione e lavoro: sono le tre vie per “dare vita ad un patto sociale, senza il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente”. Lo spiega il Papa, nel Messaggio per ...