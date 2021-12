Palermo, infermiera faceva finte vaccinazioni per 400 euro, anche ad un poliziotto della Questura (Di martedì 21 dicembre 2021) Era di quattrocento euro la tariffa per sottoporsi ad una falsa vaccinazione e ottenere il Green pass all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo dove, attraverso le telecamere piazzate dagli investigatori, la Digos ha scoperto un’infermiera Anna Maria Lo Brano, che, dietro pagamento, fingeva di inoculare il siero per far ottenere il certificato verde. Le indagini della Digos stamattina hanno portato al fermo di tre persone, l’infermiera, quello che viene ritenuto il leader palermitano delle persone contrarie al vaccino, Filippo Accetta. e un suo amico, Giuseppe Tomasino. Otto le perquisizioni effettuate e 11 i Green Pass bloccati. Ma forse il caso che dovrebbe far riflettere è quello di un poliziotto di Palermo – uno delle migliaia di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 dicembre 2021) Era di quattrocentola tariffa per sottoporsi ad una falsa vaccinazione e ottenere il Green pass all’hub vaccinaleFiera del Mediterraneo didove, attraverso le telecamere piazzate dagli investigatori, la Digos ha scoperto un’Anna Maria Lo Brano, che, dietro pagamento, fingeva di inoculare il siero per far ottenere il certificato verde. Le indaginiDigos stamattina hanno portato al fermo di tre persone, l’, quello che viene ritenuto il leader palermitano delle persone contrarie al vaccino, Filippo Accetta. e un suo amico, Giuseppe Tomasino. Otto le perquisizioni effettuate e 11 i Green Pass bloccati. Ma forse il caso che dovrebbe far riflettere è quello di undi– uno delle migliaia di ...

