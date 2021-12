Pagelle Juventus Cagliari | TOP e FLOP dopo il primo tempo

(Di martedì 21 dicembre 2021) I top ee i voti ai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Kean, Bernardeschi: Joao Pedro VOTI Al termine del match RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/22:Cagliari Ledei protagonisti del match trae Cagliari, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Kean, Bernardeschi FLOP: Joao Pedro VOTI ...All'intervallo decide il colpo di testa di Moise KeaneLafa la partita, come da pronostico, ma chiude col minimo scarto il primo tempo dell'anticipo contro il Cagliari grazie alla rete ...Juventus-Cagliari: voti e tabellino del primo tempo del match dell'Allianz Stadium valevole per la 19° giornata del campionato di Serie A ...In occasione del 6 Gennaio, quando all'Allianz Stadium", fischio d'inizio ore 20,45, si giocherà Juventus-Napoli, gara che vale per la zona Champions.