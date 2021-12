Pagelle Genoa Atalanta | Bani alza il muro | Miranchuk non incide

(Di martedì 21 dicembre 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:, Sturaro, Palomino, Djimsiti FLOP: Destro, Hateboer, Koopmeiners VOTI(3-5-2): Sirigu 6,6.5, Vazquez 6.5, Criscito 6 (dal 67? Ghiglione 6), Biraschi 6, Sturaro 6.5 (dal 87? Melegoni s.v.), Badelj 6, Portanova 6 (dal 87? Hernani s.v.), Cambiaso 6.5, Ekuban 6, Destro 5.5 (dal 71? Pandev 6). All. Shevchenko 6.5. A disp.: Semper, Andrenacci, Sabelli, Masiello, Melegoni, Ghiglione, Pandev, Bianchi, Hernani, Serpe, Toure, Galdames.(3-4-2-1): Sportiello ...

Le pagelle e il tabellino di Genoa-Atalanta, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, in cui le due formazioni non sono andate oltre un mesto pareggio a reti ...