Pagamento cartelle | verso la scadenza di 180 giorni per le notifiche fino al 31 marzo 2022

(Di martedì 21 dicembre 2021) Nel testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale entrato in vigore solo oggi 21 dicembre 2021 trova spazio, infatti, l'articolo 2 - Estensione del termine diper ledi ...

esattoriali E' prolungato a 180 giorni il termine per ildellenotificate nel primo trimestre del 2022: lo prevede un emendamento alla manovra approvato all'alba dalla ...Viene innalzato da 5mila a 10mila euro nel 2022 il tetto di spesa per il bonus mobili Passa a 180 giorni il termine per ildellenotificate nel primo trimestre del 2022. Arrivano ...invece dei 60 giorni ordinari. E' quanto prevede un emendamento riformulato alla manovra approvato dalla Commissione bilancio del Senato ...Leggi anche: “Superbonus 110%, cessione e sconto: proroga al 2025 e nuovi modelli” Leggi anche: “Superbonus 110%, Decreto Anti-Frode: cosa prevede, tutte le misure”. Superbonus 110%: tetto ISEE e riso ...