Ounas rapinato a Napoli | fermato un sospettato | non l' aveva riconosciuto

stato fermato a Napoli un uomo sospettato di essere l'autore della rapina a mano armata ai danni di Adam. Il malvivente sarebbe stato incastrato dalle ricostruzioni video delle telecamere nei pressi dell'abitazione dell'attaccante azzurro. Le indagini sono state svolte dalla Digos e dalla Squadra ...Dopo(derubato a Posillipo con una pistola puntata addosso) e Di Natale infatti, a finire nel mirino dei ladri è stato Salvatore Sirigu ,in casa mentre era impegnato a Roma contro la ...Fermato un uomo dai Falchi per la rapina a mano armata ai danni del calciatore del Napoli Adam Ounas, avvenuta sabato scorso a Posillipo, poco distante dalla casa dell'atleta algerino, alla vigilia de ...A quattro giorni dalla rapina, è stato individuato ragazzo che aveva sottratto, sabato scorso, gioielli e contanti al calciatore del Napoli, Adam Ounas. Identificato attraverso le telecamere, è ora in ...