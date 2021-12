Otto euro l’ora per i sottotitolisti del Televideo. Poco più per i resoconti di Giunta alla Camera: quando è lo Stato a offrire lavoro povero (Di martedì 21 dicembre 2021) Otto euro lordi all’ora per fornire il servizio di sOttotitolazione dedicato ai non udenti, la famosa pagina 777 del Televideo. E richieste pressanti da parte della Camera dei Deputati di aumentare la produttività a fronte di un compenso irrisorio. Queste le condizioni in cui lavorano i dipendenti della Logit Srl, vincitrice di una serie di appalti pubblici per fornire servizi di sOttotitolazione e resocontazione alla Rai e a Montecitorio. Nel mare magnum del cosiddetto lavoro povero ci sono loro: sono i lavoratori che forniscono prestazioni professionali di pubblico interesse a condizioni economiche e contrattuali misere. Con l’aggravante che i committenti che si avvantaggiano delle aggiudicazioni economicamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021)lordi alper fornire il servizio di stitolazione dedicato ai non udenti, la famosa pagina 777 del. E richieste pressanti da parte delladei Deputati di aumentare la produttività a fronte di un compenso irrisorio. Queste le condizioni in cui lavorano i dipendenti della Logit Srl, vincitrice di una serie di appalti pubblici per fornire servizi di stitolazione e resocontazioneRai e a Montecitorio. Nel mare magnum del cosiddettoci sono loro: sono i lavoratori che forniscono prestazioni professionali di pubblico interesse a condizioni economiche e contrattuali misere. Con l’aggravante che i committenti che si avvantaggiano delle aggiudicazioni economicamente ...

Advertising

masterofmate : RT @fattoquotidiano: Otto euro l’ora per i sottotitolisti del Televideo. Poco più per i resoconti di Giunta alla Camera: quando è lo Stato… - fattoquotidiano : Otto euro l’ora per i sottotitolisti del Televideo. Poco più per i resoconti di Giunta alla Camera: quando è lo Sta… - RinaldiPaolo2 : Con questo pseudo Trust fasullo sara' impossibile fare un mercato di riparazione a Gennaio, ci vogliono una ventina… - OlgaRevnova : @cryptocom Ma, ciao, io sono Olga, sono casalinga, prendo pensione 290 euro al mese. Per ultimi otto anni pulivo pa… - itzymad : prof domani alle otto le scrivo di prestarmi 70 euro per il tampone molecolare -