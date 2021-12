Osimhen come Iron Man: il nigeriano con la maschera (Di martedì 21 dicembre 2021) Victor Osimhen con la maschera al Konami Center di Castel Volturno, il nigeriano si allena per tornare in campo al più presto. Il nigeriano ha postato alcune sue foto con la maschera, riprendendo anche quelle ufficiali della SSCN che sui propri profili social ha immortalato Osimhen con il nuovo supporto protettivo. Una maschera di kevlar per difendere il volto di Osimhen, in particolare lo zigomo, quello operato qualche settimana fa. come si vede la maschera di Osimhen è stata fatta su misura per aderire al meglio sulla faccia dell’attaccante, inoltre la parte operata è più protetta per non rischiare nulla. Il giocatore non vede l’ora di poter tornare di nuovo in campo e continua ad allenarsi al centro ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 dicembre 2021) Victorcon laal Konami Center di Castel Volturno, ilsi allena per tornare in campo al più presto. Ilha postato alcune sue foto con la, riprendendo anche quelle ufficiali della SSCN che sui propri profili social ha immortalatocon il nuovo supporto protettivo. Unadi kevlar per difendere il volto di, in particolare lo zigomo, quello operato qualche settimana fa.si vede ladiè stata fatta su misura per aderire al meglio sulla faccia dell’attaccante, inoltre la parte operata è più protetta per non rischiare nulla. Il giocatore non vede l’ora di poter tornare di nuovo in campo e continua ad allenarsi al centro ...

