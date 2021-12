Oscar 2022, Sorrentino c’è: «È stata la mano di Dio» nella shortlist per il Miglior film internazionale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino è tra i quindici titoli che si contenderanno il premio Oscar nella categoria Miglior film internazionale. Il regista napoletano, dopo la vittoria della statuetta nella categoria Miglior film straniero con La grande bellezza nel 2014, torna a Hollywood e cerca il bis, con un film che lo stesso Sorrentino ha definito «il più importante e doloroso» a livello personale, dicendosi però «felice che tutto questo dolore oggi sia approdato alla gioia». Il prossimo 8 febbraio 2022 l’Academy comunicherà i cinque titoli che concorreranno alla vittoria dell’Oscar 2022 per la categoria ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Èladi Dio di Paoloè tra i quindici titoli che si contenderanno il premiocategoria. Il regista napoletano, dopo la vittoria della statuettacategoriastraniero con La grande bellezza nel 2014, torna a Hollywood e cerca il bis, con unche lo stessoha definito «il più importante e doloroso» a livello personale, dicendosi però «felice che tutto questo dolore oggi sia approdato alla gioia». Il prossimo 8 febbraiol’Academy comunicherà i cinque titoli che concorreranno alla vittoria dell’per la categoria ...

Agenzia_Ansa : 'E' stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino, il candidato per l'Italia, è entrato nella short list dei 15 miglior… - rosi0878 : RT @fanpage: Grande riconoscimento per 'È stata la mano di Dio' - fanpage : Grande riconoscimento per 'È stata la mano di Dio' - ninda1952 : RT @RaiNews: In corsa per il premio più prestigioso #Oscars2022 #EstatalamanodiDio - badtasteit : #Oscar 2022, ecco le shortlist: nella categoria miglior film internazionale c'è anche Sorrentino -