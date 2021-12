Oroscopo Branko 22 dicembre 2021 | scopri come sarà la tua giornata secondo le stelle

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 dicembre 2021)22. Eccoci, siamo arrivati già a mercoledì e tra pochi giorniNatale. Contenti? Il giorno magico sta per arrivare, ma intantoamoandrà questae cosa succederà in amore e sul lavoro. Facciamo chiarezza con le previsioni dell’astrologo! Leggi anche:: le previsioni sul lavoro segno per segno22: Ariete, Toro e GemelliAriete: Siete un po’ distratti e non avete voglia di agire, vi manca la praticità. Cercate di dedicarsi a un bel passatempo, ma senza sforzare ...